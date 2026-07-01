Van Çatak'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Van'ın Çatak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Çatak ilçesinde sabah saat 09.31 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN