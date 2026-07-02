Çatalca'da Bıçaklı Saldırı

İstanbul Çatalca'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çatalca ilçesindeki Millet Bahçesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Damla B. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Adil B. (31) tarafından bıçakla yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılmış ve daha sonra ileri tetkik ve tedavisi için başka bir hastaneye sevk edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesi kimliği belirlenen Adil B. yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL