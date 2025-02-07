Çatalca'da Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

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Çatalca'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Çatalca'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Çoban köpeğinin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Çatalca'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeği, çevreden geçen duyarlı vatandaşlar fark etti. Yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan köpeği kendi başına kurtaramayacağını anlayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlatan itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya indi. Ekiplerin kameralara yansıyan zorlu mücadelesiyle çoban köpeği, kuyudan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonuysa kameraya yansıdı.