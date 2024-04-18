Çatalca'da tartıştığı kocası tarafından silahla vurularak öldürülen Asya Can, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana gelmiş, aralarında anlaşmazlık olan karı koca tartışmıştı. Tartışmanın büyümesiyle Asya Can evi terk etmek istemiş, bu sırada silahını alan Bahattin Can önce karısını, ardından da kendisini vurmuştu. Asya Can olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin Can ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Asya Can, bugün Kaleiçi Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaleiçi Mezarlığı'na defnedildi.
"Böyle sevgi olmaz, bu vahşettir, cinayettir"
Asya Can'ın amcası Özgür Beyaz, "Bu gençler zaten anlaşamıyorlardı, yıllardır kavga ediyorlardı. Git gel çok oluyordu. Biz bu durumlara alışmıştık. Dün sabah kalktığımızda öğrendik, eşini yatakta üç kurşunla vurmuş. Bizim de bildiğimiz bu kadar. O kişi ardından kendi başına da sıkmış, şu an komadaymış. Abim şöyle diyor; '24 yaşındaki kızımı ben gelin edeceğime, toprağa koydum. Böyle sevgi olmaz, bu vahşettir, cinayettir.' Bundan öncesinde yeğenim çok gitti geldi. Kocasından kaçtı, gitti, geldi. Ailesi de istiyordu ki, iki çocuğu olduğu için yuvası devam etsin, bozulmasın istiyordu. Biz çok mücadele ettik ama olmadı. Daha öncesinde abim yeğenimi Trabzon'a götürdü kocasından kaçırmak için ama olmadı. Tekrar orada barınamadılar, geri geldiler. Kız tekrar kocasına gitmek istedi. Tekrar gidip, tekrar geliyordu. Darp vardı, dayak yiyordu. Bu böyle devam etti. Söylentilere göre yeğenimin eşi uyuşturucu madde bağımlısıymış. Olay da bu şekilde olmuş. Olay anında 7 yaşındaki büyük çocuk okula gidiyor. Küçük olan olay esnasında evin içinde cinayete tanık oluyor. Olayı gören tek kişi o" diye konuştu. - İSTANBUL
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