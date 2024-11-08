Çatalzeytin'de Kaçak Ağlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çatalzeytin'de Kaçak Ağlar Ele Geçirildi

Kastamonu'da 1100 metre kaçak ağ ve 8 çapa, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

08.11.2024 19:22
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denizden yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda kaçak ağ ile 8 adet farklı boylarda çapa çıkartıldı. Kaçak avlanmak amacıyla denize atıldığı değerlendirilen ağlar ekiplerin çalışmasının ardından denizden çıkartıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde liman içerisinde sahile ağların vurduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG-96 Bot Komutanlığı ekipleri, Çatalzeytin Limanında incelemelerde bulundu. Ekipler, Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları araştırmalar neticesinde Çatalzeytin Limanı mendireği ile Çatalzeytin ilçesi önlerinde sahipsiz ağlar olduğunu tespit etti. İnebolu TCSG-96 Bot Komutanlığı ekipleri, Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde denizden 12 takım bin 100 metre ağ ile 8 adet farklı boylarda çapa çıkartıldı. Sahipsiz ağlar ve çapalar, Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çatalzeytin'de Kaçak Ağlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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