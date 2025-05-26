Çatıda Fenalaşan Adamın İtfaiye ile Kurtuluşu

Çatıda fenalaşan adamın imdadına itfaiye koştu

ERZURUM - Erzurum'da çatı üzerinde rahatsızlanan ve ulaşılması zor bir yerde bulunan 60 yaşındaki Ahmet Geyik'in imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Pasinler ilçesi kaplıcalar Mahallesi Bahri Bey Sokak'ta evinin çatısının üzerinde fenalaşan Ahmet Geyik'in ailesi bir anda panikledi. 112'yi arayan ve ihbarda bulunan aile bekleyişe geçti. Ancak adamın rahatsızlandığı yer ulaşılmaz ve zorlu olduğu için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekipler sağlık personeli ile birlikte fenalaşan Ahmet Geyik'i bulunduğu yerden aldı.

Sağlık ekipleri ve Pasinler ilçesi itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak çatıdan aşağı indirilen Ahmet Geyik daha sonra ambülans ile hastaneye kaldırıldı. Çatıdan indirilmesi sonrası şahsa sağlık personeli kalp masajı yaptı. Olayın yaşandığı anlarda Ahmet Geyik'in ailesinin panik hali ve ağlamaları hiç dinmedi.