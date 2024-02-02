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Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde halı sahanın çatısına sıkışarak mahsur kalan kedi, küçük çocuğun ihbarı üzerine itfaiye tarafından kurtarıldı. İki gün boyunca çatıda mahsur kalan kedi, olay yerindeki küçük çocuğun büyük mutluluğuna sebep oldu.

02.02.2024 19:24
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Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde halı sahanın çatısına sıkışarak mahsur kalan kedi küçük çocuğun ihbarı ile itfaiye tarafından kurtarıldı.

Darende ilçesi Heyiketeği mahallesinde meydana gelen olayda, halı sahanın çatısına sıkışan kediyi gören ortaokul öğrencisi Mert Ali Dulek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, iki gün çatıda mahsur kaldığı değerlendirilen kedi kurtarıldı.

Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan küçük çocuk Mert Ali Dulek ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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