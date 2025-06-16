Çatışmalar Nedeniyle Ülkeler Tahliyelere Başladı

İran ile İsrail arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmek için çalışma başlattı.

İran ile İsrail arasındaki çatışma dördüncü gününe girerken, birçok ülke vatandaşlarını İran'ın ardından İsrail'den de tahliye etmeye başladı. Tahliyeler, deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve karayolu ile Ürdün ve Mısır üzerinden gerçekleştiriliyor.

Almanya, vatandaşlarını Ürdün üzerinden tahliye edecek

Almanya, vatandaşlarını İsrail'den Ürdün'ün başkenti Amman üzerinden tahliye etmeye başlayacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tahliyeler için çarşamba günü için bir charter uçuş planlandığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki tüm Almanya vatandaşlarına kendileriyle doğrudan irtibat kurmak için yurt dışındaki Almanya vatandaşları için açılan ELEFAND kriz yönetim listesine kayıt olma çağrısında bulundu. ELEFAND listesine İsrail için kayıt olanların 4 bin kişi civarına ulaştığı ve sayının giderek arttığı bildirildi.

Polonya, Çekya vatandaşlarını tahliye ediyor

Vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmek için harekete geçen ülkeler arasında Polonya ve Çekya da yer aldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki 200 kadar vatandaşını otobüs yoluyla Ürdün'e tahliye edeceğini duyurdu. Polonya vatandaşlarının Ürdün'den hava yoluyla başkent Varşova'ya nakledileceği duyuruldu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı da ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarının İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçilik ile irtibat kurması gerektiğini duyurdu. Çekya basınında yer alan haberlerde, 70 vatandaşın şimdiden ülkelerine dönmek için çevre ülkelere doğru yola çıktığı bilgisine yer verildi. Çekya'nın İsrail Büyükelçisi Veronika Kuchynova Smigolova, güvenlik endişeleri nedeniyle Çek vatandaşlarının hangi ülke üzerinden vatanlarına döneceğine ilişkin bilgi vermeyi reddetti.

ABD, İsrail için seyahat uyarısı yayınladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını "silahlı çatışma, terör ve sivil huzursuzluk" nedeniyle İsrail'e seyahat etmeme konusunda uyarırken, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze için de "devam eden terör ve sivil huzursuzluk" gerekçesiyle benzer uyarılar yayımladı.

ABD vatandaşlarına İsrail'in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırlarına 4 kilometre mesafe içindeki alanlardan uzak durmaları da tavsiye edilirken, vatandaşlardan tetikte kalmaları ve güvenlik farkındalıklarını artıracak adımlar atmaları istendi.

ABD basınında yer alan haberlerde ise ABD'nin işgal altındaki Kudüs'teki büyükelçiliğinin İsrail'den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplamak için ön çalışma yaptığı bildirildi.

Litvanya vatandaşlarına uyarı: "Bu son şansınız olabilir"

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, vatandaşların yarın itibarıyla İsrail'den kara yoluyla ayrılmaya başlayacaklarını duyurdu. Vitkauskas, "İsrail'deki güvenlik durumu gergin ve karmaşık durumda ve hava yolu da kapalı. Bu nedenle, vatandaşlarımızı tahliye etmek için alternatif bir rota kullanmaya karar verdik" dedi.

Vitkauskas, vatandaşları tahliye olmak üzere kayıt olmaya davet ederek, "Bu son şansınız olabilir" dedi.

Slovakya ve Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yardım istedi

Slovakya ve Portekiz'in aralarında olduğu bazı ülkeler ise vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yardım istedi. GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Portekiz ve Slovakya'nın vatandaşlarını Güney Kıbrıs üzerinden tahliye edeceklerini açıkladı.

Rusya Büyükelçiliği vatandaşlarına İsrail'den ayrılmayı tavsiye etti

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği de İsrail ile İran arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi nedeniyle vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Rusya'nın İsrail Büyükelçi Anatoly Viktorov, "İsrail'de bulunan tüm Rusya vatandaşları, durum normalleşene kadar ülkeden ayrılmalı" ifadelerini kullandı. Viktorov, vatandaşlara vizesiz girebildikleri Mısır üzerinden çıkış yaparak oradan Rusya'ya uçuş bulmalarını tavsiye etti.

Bulgaristan: "Güvenli tahliye önceliğimiz"

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Bulgaristan vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesinin öncelik olduğunu ifade etti. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşların listesinin hazırlandığını açıklayan Georgiev, vatandaşların nispeten daha az riskli olan bölgeler üzerinden tahliye edileceğini söyledi.

İngiltere, vatandaşlarına kayıt olma çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, Kanada'daki G7 Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'de bulunan İngiliz vatandaşlarına kayıt olma çağrısı yaptı. Bölgedeki İngiltere vatandaşları hakkında bilgi toplamak istediklerini söyleyen Starmer, "Vatandaşlarımıza tek mesajımız, yerel makamların sığınağa yakın durma talimatlarına uymalarıdır" dedi.

Starmer, bölgede kimlerin bulunduğunu ve kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini daha net görebilmek için vatandaşların kaydolabileceği bir portal başlatacaklarını açıkladı. - TEL AVİV