Çatıya çıkıp 2 saat polise ecel teri döktürdü, gelen telefonla ikna oldu - Son Dakika
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Çatıya çıkıp 2 saat polise ecel teri döktürdü, gelen telefonla ikna oldu

Antalya'da kız arkadaşının ayrılma kararına öfkelenen genç, darp ettiği iddiasıyla 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç, kız arkadaşının olay yerine gelip telefonla ikna etmesiyle eyleminden vazgeçti. Olay sonrası genç ifade için polis merkezine götürüldü.

16.06.2024 03:18
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Çatıya çıkıp 2 saat polise ecel teri döktürdü, gelen telefonla ikna oldu

ANTALYA - Antalya'da darp ettiği iddiasıyla kız arkadaşının ayrılma kararına öfkelenen genç, 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç, kız arkadaşının olay yerine gelip telefonla ikna etmesiyle eyleminden vazgeçti.

Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay, saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, iki gün önce Oğuz P. ile kız arkadaşı Sıla Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma, Oğuz P'nin kız arkadaşını darp etmesiyle sonuçlandı. Bunun üzerine Sıla Ş, ayrılık kararı alırken, bunalıma giren Oğuz P., apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, çatıdaki Oğuz P'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de gencin atlama ihtimaline kaldırıma karşı şişme yatak açtı. Oğuz P., kız arkadaşının gelmesini istemesi üzerine, polis ekipleri Sıla Ş'ye ulaştı. Bir süre sonra olay yerine gelen Sıla Ş, yaklaşık 2 saattir çatıda bulunan genci cep telefonuyla arayarak ikna etti. Oğuz P., ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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