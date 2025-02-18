Çavdarhisar'da Tarım Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tarlada çalışma yaptığı esnada ayar yapmaya çalıştığı kazayağı ile traktör arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demiroluk köyü yakınlarındaki tarlasına traktörüyle çalışmaya giden 53 yaşındaki Abdullah Gün, traktörün arkasına takılı vaziyette bulunan kazayağının ayarını yapmaya çalıştığı esnada tarım aleti ile traktör arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktör ile kazayağı arasına sıkışan iki çocuk babası Gün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gün'ün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA