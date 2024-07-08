Çaybaşı\'da sel sularına kapılan yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Çaybaşı ilçesinde etkili olan yağışların sele dönüşmesi sonucu Çay Mahallesi'nde kızının yanına gitmeye çalışan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, menfezden geçtiği sırada sel sularına kapıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni ekipler tarafından evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Yaşlı kadının cenazesi bugün Çaybaşı Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çay Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaşlı kadının cenazesine protokol üyeleri ve yakınları katıldı. - ORDU
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