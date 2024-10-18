Çaycuma\'da 63 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Ali Yener, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesinin Cumayan Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Ali Yener, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından iddialara göre evinin yatak odasında cansız şekilde fark edilmesinin ardından ekiplere haber verildi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemesinin ardından Ali Yener'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine Cumhuriyet Savcısının gelmesinin ardından yapılan inceleme sonrasında Ali Yener'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı. - ZONGULDAK