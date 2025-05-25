Çaycuma'da Bal Üreticisinin Barakası Yangında Zarar Gördü

Çaycuma'da bal üreticisinin barakası yandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde, bal üreticisi Mehmet Ali Eyidoğan'a ait baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, ilk belirlemelere göre güneş panellerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde köy kırsalında bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyidoğan'ın bal üretimi yaptığı alandaki barakadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çaycuma Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile birlikte orman arazözleri de sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Baraka tamamen yanarken içerideki üretim ekipmanları da zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.