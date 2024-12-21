Çaycuma'da Kaza: İki Yaralı

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Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi havalimanı kavşağında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Düz Mahalle Havalimanı kavşağında meydana geldi.

Havalimanı yolunda S.K. (72) idaresindeki 67 VD 116 plakalı araç, karşı istikametten gelen S.Y.(50) yönetimindeki 67 VH 457 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada S.K. ile yanında olan 67 yaşındaki eşi F.K. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarlaÇaycuma Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK