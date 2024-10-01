Çaycuma\'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

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Çaycuma- Bartın kara yolunda yolun ıslak ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İhsanoğlu Köyü yakınlarında meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil yolun ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sonrasında ise takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü B.B. (37) ile araç içinde yolcu olarak bulunan M.B. (60) ve H.B. (72) yaralandı. Otomobil ise hurda yığınına döndü. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - ZONGULDAK