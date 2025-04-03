Çaycuma'da Suçlular Yakalandı - Son Dakika
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Çaycuma'da Suçlular Yakalandı

Çaycuma\'da Suçlular Yakalandı

Zonguldak'ta jandarma, aranan iki kişiyi Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yakaladı.

03.04.2025 13:01
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan kamera incelemeleri ve fiziki takip neticesinde, "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme" suçlarından toplam 21 suç kaydı bulunan ve 16 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K. ile aynı konutta bulunan ve "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.K. gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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