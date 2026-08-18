Çaycuma\'da Trafik Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik ekipleri, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla rutin denetimlerini sürdürdü.

İlçe genelinde yapılan uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat belgeleri incelenirken trafik kurallarına uyum da ayrıca değerlendirildi. Denetimlerin temel amacı trafik güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek olarak açıklandı. Bu kapsamda sürücülere kurallara uymaları yönünde gerekli hatırlatmalar da yapılıyor.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun şekilde seyretmesinin trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.