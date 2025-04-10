Çayırhan'da maden ocağında göçük: 13 yaralı - Son Dakika
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Çayırhan'da maden ocağında göçük: 13 yaralı

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Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

10.04.2025 07:41
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Çayırhan'da maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı

ANKARA - Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Çayırhan, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çayırhan'da maden ocağında göçük: 13 yaralı - Son Dakika

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