Çayırova\'da 31 Yaşındaki Adam Karların İçinde Bulundu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 31 yaşındaki adam, karlar içinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi 144. Sokak'ta bulunan boş alanda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde karlar içinde hareketsizce yatan şahsı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin Murat Turan (31) olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ