Çayırova'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çayırova'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Çayırova\'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 12:39
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. hakimiyetindeki 41 ANH 597 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağında bekleyen R.Ş. (49) ile E.D'ye çarptı. Savrulan otomobil elektirler direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ş. ile E.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. R.Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.E.K.'nın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çayırova'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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