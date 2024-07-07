Çekiçle öldürülen bakıcıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Çekiçle öldürülen bakıcıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Annesinin bakımı için evine aldığı yatılı bakıcı Nursel Bircan'ı çocuğunun gözü önünde çekiçle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada kendisine saldırıldığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

07.07.2024 10:39
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Annesinin bakımı için evine aldığı yatılı bakıcı Nursel Bircan'ı çocuğunun gözü önünde çekiçle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut (58), alzaymır hastası annesine evde bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan (39) ile yaşadıkları tartışmanın ardından Bircan'ı çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

"İşten çıkartıyorum diye üzerime geldi"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Karabulut, "Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı. Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm" dedi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çekiçle öldürülen bakıcıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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