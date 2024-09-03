Çekmeköy'de Ara Sokağa Kontrolsüz Çıkan İki Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Ara Sokağa Kontrolsüz Çıkan İki Araç Kaza Yaptı

Çekmeköy\'de Ara Sokağa Kontrolsüz Çıkan İki Araç Kaza Yaptı

İstanbul Çekmeköy'de iki otomobilin kontrolsüz bir şekilde çarpışması sonucu bir araçta yangın çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

03.09.2024 01:48
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Çekmeköy'de ara sokağa kontrolsüz çıkan iki otomobil kaza yaptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle bir araç yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul Çekmeköy Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde saat 23.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.K. hakimiyetindeki 34 MEF 58 plakalı araç ile Y.K. kontrolündeki Ford marka 34 FV 4460 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın ardından çarpışmanın etkisiyle M.K.'nın kullandığı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çekmeköy'de Ara Sokağa Kontrolsüz Çıkan İki Araç Kaza Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de Ara Sokağa Kontrolsüz Çıkan İki Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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