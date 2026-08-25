Çekmeköy'de Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekmeköy'de Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de eşine darp, tehdit ve hakarette bulunan koca, polis tarafından tutuklandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde eşini darp ettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette meydana gelen kadına şiddet olayına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Edinilen bilgilere göre, 22 Ağustos'ta Çekmeköy'deki bir ikamette S.N.A. (30) isimli kadın, eşi U.A. (35) tarafından darp edildiğini; ayrıca tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli U.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda, çiftin daha önce de zaman zaman ailevi geçimsizlik yaşayarak ayrılık aşamasına geldikleri; ancak yeniden barıştıkları öğrenildi. Olay günü ise aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şiddet olayının gerçekleştiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli U.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün (22.08.2026) 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı

15:49
Yazışmalar paylaşıldı Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement