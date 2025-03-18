Çekmeköy'de Kaza: Doğalgaz Kutusuna Çarpıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çekmeköy'de Kaza: Doğalgaz Kutusuna Çarpıldı

Çekmeköy\'de Kaza: Doğalgaz Kutusuna Çarpıldı

Çekmeköy'de bir sürücü panikle doğalgaz kutusuna çarptı, şans eseri kimse yaralanmadı.

18.03.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de bir sürücü sokağa gireceği sırada karşısına çıkan otomobili görünce panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybederek doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Çekmeköy ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 VM 0303 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü sokağa gireceği sırada sokaktan çıkan Ertan Urtenur'un idaresindeki 34 GKV 485 plakalı otomobili görünce panikledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra kuaför dükkanının doğalgaz kutusuna çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğalgaz kutusuna çarptı

Ertan Urtenur, kazada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Ben aracımla hareket halindeydim. Tam sokaktan çıkacaktım. Cadde üzerinden araç geliyordu. Beni görünce yavaşladı, ama sokağa gireceğini tahmin etmemiştim. Tam sokaktan çıkacakken hanımefendi sanırım gaza bastı. Heyecanlandı mı, fren yerine gaza mı bastı onu da anlayamadım. Doğal kutusuna çarparak durdu. Kimseye bir şey olmadı, araçta iki çocuk vardı ama iyilerdi. Arabada hasar vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İstanbul, Çekmeköy, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çekmeköy'de Kaza: Doğalgaz Kutusuna Çarpıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:09:10. #7.11#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de Kaza: Doğalgaz Kutusuna Çarpıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.