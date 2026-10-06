Çekmeköy'de fon soruşturmasında adı geçen A.E.B.'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Fon soruşturmasında adı geçen, Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı (46) hayatını kaybetti. Olay, saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede silahla vurulmuş halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince cesedin Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edilirken, olay yerinde silah bulundu. Ballı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aracında silahla vurulmuş halde bulunan Ali Emre Ballı'nın 34 HKC 506 plakalı Mercedes marka cipiyle ilerlerken kameralara takıldığı son anların görüntüleri ortaya çıktı.