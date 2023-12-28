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Çekya'da Üniversitedeki Katliamın Saldırganı İtiraf Etti - Son Dakika
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Çekya'da Üniversitedeki Katliamın Saldırganı İtiraf Etti

Çekya'da Charles Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin ölümüne yol açan David Kozak, yazdığı intihar mektubunda bir bebeği ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Saldırganın daha önce işlediği cinayetlerle birlikte toplam cinayet sayısı 17'ye yükseldi.

Çekya\'da Üniversitedeki Katliamın Saldırganı İtiraf Etti
28.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:46
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Çekya'da bir üniversitede düzenlediği silahlı saldırıda 14 kişinin ölümüne yol açan David Kozak, yazdığı intihar mektubunda bir bebeği ve babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Çekya'da ülkeyi sarsan üniversitedeki katliamın ardından saldırganın farklı cinayetler işlediği ortaya çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Prag'daki Charles Üniversitesine düzenlediği silahlı saldırıda 14 kişiyi öldüren David Kozak'ın evinde yapılan aramada intihar mektubunun bulunduğu belirtildi. Kozak, mektubunda üniversitedeki saldırıdan 6 gün önce Çekya'nın doğusunda yer alan Klanovice bölgesindeki ormanlık alanda bir baba ve bebeğini silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis açıklamasında, Kozak'ın 32 yaşındaki baba ve 2 aylık kız bebeğin ölümüyle ilgili 4 bin şüpheli arasında yer aldığı ifade edildi.

Üniversitedeki katliamdan önce babasını da öldüren Kozak'ın 2 kişiyi daha öldürdüğünün ortaya çıkması sonucu cinayetlerinin sayısı 17'ye yükseldi.

Charles Üniversitesinde 21 Aralık'ta düzenlenen saldırı ülke tarihindeki "en kötü toplu silahlı katliam" olarak tarihe geçti. Üniversitenin tarih bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan 24 yaşındaki Kozak, 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı saldırının ardından intihar etmişti. Polis, Kozak'ın katliamı önceden planladığını açıklarken, saldırganın önce başkentin batısındaki Kladno kasabasında bulunan evinde babasını öldürdüğünü, ardından da üniversitedeki saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. - PRAG

Kaynak: İHA
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Çekya, Cinayet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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