Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi - Son Dakika
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Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla birlikte yaşanan gelişmelerin ardından Garipoğlu'nun ölüp ölmediği ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken, Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

21.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:35
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Yıllardır süren tartışmalar üzerine, Karabulut ve Garipoğlu ailelerinin "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi kabul edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat verdi.

Şüpheleri gidermek amacıyla 3 Ekim'de Karacaahmet Mezarlığı'nda Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları incelenmek üzere tabuta konularak alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, kemiklerden alınan DNA örnekleri baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'den alınan kan ve ağız içi sürüntü örnekleriyle karşılaştırıldı. Test sonuçları, mezardaki kişinin anne ve babayla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunu kesinleştirdi. Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı belirlendi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre bu sonuçlar doğrultusunda Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Karabulut Ailesi'nin tüm itirazları reddedilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğunun kesinleşmesi üzerine soruşturma için takipsizlik kararı verildi. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğunun kesinleşmesi üzerine soruşturma için takipsizlik kararı verildi.

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vatanperver:
    oraya her ihtimale karşı başkasının kemikleri konularak Cem'in DNA ları enjekte edildi veya adlı tıpta yine bir fırıldak çevrildi bunu yazın bi kenara.. 10 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi - Son Dakika
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