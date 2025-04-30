Cem K.'ya 5 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Cem K.'ya 5 yıl 6 ay hapis cezası

Cem K.\'ya 5 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'de darp sonucu ölen adamın davasında, 1 sanığa ceza verildi, 2 sanık beraat etti.

30.04.2025 13:54
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 45 yaşındaki adamın darp edilerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan, biri tutuklu 3 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan 2'si beraat ederken, bir sanık ise haksız tahrik altında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 16 Ocak 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem K., (21) Çağlar B. (21) ve 18 yaşından küçük olan Ayberk E. ile Cafer Karaman ve arkadaşı Tarık B.G. arasında önce sözlü ardından fiziki kavga yaşandı. Meydana gelen olayda Cafer Karaman darp neticesinde ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cafer Karaman hastaneye kaldırıldı ancak olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti. Cafer Karaman'ın ölümüne ilişkin Cem K., (20) Çağlar B. (20) ve Ayberk E. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Cem K., Çağlar B. ve Ayberk E., "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen celselerde Çağlar B. ve Ayberk E. tahliye edildi.

"Üstüme çullandılar, kendimi korumak amacıyla yumruk salladım Cafer'e denk geldi"

Olaya ilişkin açılan davanın son duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cem K., tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık Cem K., "Olay günü işten çıkmıştım. Arkadaşlarımın beni araması üzerine sahile gittik. Oturuyorduk, maktul ve yanındaki şahıs bize bela oldular, rahatsızlık verdiler. Biz kaçmak istedik ancak izin vermediler. Tek amacımız kaçmaya yönelikti. Gücümüzün yetmeyeceğini anladık. Arabaya bindiğimizde maktul Cafer aracın kaputunu tutuyordu, diğer şahıs ise aracın kapısını açmaya çalışıyordu, kaçamıyorduk, mecbur arabadan inmek zorunda kaldım. Üstüme çullandılar, kendimi korumak amacıyla yumruk salladım Cafer'e denk geldi. Maktul yere düştü. Olayın şoku ve heyecanıyla araca binerek uzaklaştık. Sonrasında karakola gittik" dedi.

"Kimseye vurmadık"

Tutuksuz sanık Çağlar B. ise "Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm. Kendi halimizde oturuyorduk. Bize sataştılar. Gitmelerini istedik gitmediler. Ben hiç kimseye vurmadım" diye konuştu.

Ayberk E. de kimseye vurmadığını, yaşanan olay sebebiyle üzgün olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

Maktulün eşi Emine Karaman, 3 sanıktan da şikayetçi olduğunu söyleyerek "1 yıldır hayatım alt üst oldu. 3 çocukla bir başıma kaldım" ifadelerini kullandı.

"Olayda haksız tahrik bulunmamaktadır"

Sanıkların iştirak halinde suçu işlediklerini söyleyen Karaman'ın aile avukatı ise "Sanıklar olayda muşta kullanmış olup bu maddi deliller sabittir. Olayda haksız tahrik bulunmamaktadır. Bu hususta karar verilmesini talep ederiz. Sanıklar birlikte hareket ederek maktulü darp etmişlerdir. Sanıklar olaydan sonra kaçmış, savunmalarını hazırlamış ve karakola gitmişlerdir. Olayda haksız tahrik unsuru bulunmamakla birlikte sanıkların iştirak halinde kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatları ise "Müvekkillerinin ağır küfürlere maruz kaldıklarını, Cem K'nin taciz edildiğini, kaçmaya çalışırken ise olayın yaşandığını dile getirdi.

5 yıl 6 ay 20 gün hapis

Mahkeme heyeti, Cem K'ya haksız tahrik altında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Diğer 2 sanık ise beraat etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cem K.'ya 5 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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