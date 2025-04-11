Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti

Mağdur kadının mahkemeye verdiği ifadeye göre, Bodo G. ona üç farklı zamanda tecavüz etti. Saldırılardan birinin açık bir tabutun yanında, içinde bir kadın cesedi varken gerçekleştiği öne sürülüyor. Kadın, durumu "iğrenç" olarak tanımladı ve sanığın "her gün kendisini taciz etmeye çalıştığını" söyledi.

Mağdur ayrıca, Bodo G.'ye lezbiyen olduğunu söylediğini, ancak adamın kendisinin kısırlaştırıldığı için bir sorun olmayacağı cevabını verdiğini iddia etti.

Sanık ise tüm suçlamaları reddediyor. Evli ve çocuk sahibi olduğunu belirten Bodo G., "Eşimle cinsel hayatım var, bu nedenle tecavüz etmeye ihtiyacım yok" savunmasını yaptı. Ayrıca, kadının cenaze evine kasıtlı olarak vücut sıvıları bıraktığını öne sürdü.

Dava sürecinde, Bodo G.'nin yas tutan bir aile üyesinin giyiminden dolayı uygunsuz şekilde tahrik olduğu da iddialar arasında. Sanık, "cesetlerden tahrik olmadığını" belirterek bu iddiayı da yalanladı.

Bodo G., daha sonra bu kadını işten çıkardığını doğruladı ve kararını "gece vardiyası yapmak istememesi, ağıt yazamaması ve törenlerde keman çalamaması" gibi profesyonel gerekçelere dayandırdığını söyledi.

Mağdur kadının travma sonrası stres bozukluğu için tedavi gördüğü bildirildi. Davada kararın Nisan ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Alman basını olayı yakından takip ederken, geçtiğimiz yıl benzer şekilde Münih'teki Oktoberfest sırasında 22 yaşındaki bir İngiliz turistin, festival güvenlik görevlisi tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmişti.