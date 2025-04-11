Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti

Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti

Almanya'nın Bavyera bölgesinde bir cenaze evinde çalışan 68 yaşındaki evli cenaze görevlisi Bodo G., 41 yaşındaki kadın meslektaşına tecavüz etmekle suçlanıyor. Mağdur kadın, Bodo G.'nin ona üç farklı zamanda tecavüz ettiğini ve saldırılardan birinin açık bir tabutun yanında, içinde bir kadın cesedi varken gerçekleştiğini iddia ediyor. Bodo G. ise tüm suçlamaları reddediyor. Davada kararın Nisan ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

11.04.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bavyera bölgesinde bir cenaze evinde çalışan 68 yaşındaki evli cenaze görevlisi Bodo G., 41 yaşındaki kadın meslektaşına tecavüz etmekle suçlanıyor. Nürnberg bölge mahkemesinde devam eden davada, olay 2022 ilkbaharında gerçekleştiği iddia ediliyor.

Mağdur kadının mahkemeye verdiği ifadeye göre, Bodo G. ona üç farklı zamanda tecavüz etti. Saldırılardan birinin açık bir tabutun yanında, içinde bir kadın cesedi varken gerçekleştiği öne sürülüyor. Kadın, durumu "iğrenç" olarak tanımladı ve sanığın "her gün kendisini taciz etmeye çalıştığını" söyledi.

Mağdur ayrıca, Bodo G.'ye lezbiyen olduğunu söylediğini, ancak adamın kendisinin kısırlaştırıldığı için bir sorun olmayacağı cevabını verdiğini iddia etti.

Sanık ise tüm suçlamaları reddediyor. Evli ve çocuk sahibi olduğunu belirten Bodo G., "Eşimle cinsel hayatım var, bu nedenle tecavüz etmeye ihtiyacım yok" savunmasını yaptı. Ayrıca, kadının cenaze evine kasıtlı olarak vücut sıvıları bıraktığını öne sürdü.

Dava sürecinde, Bodo G.'nin yas tutan bir aile üyesinin giyiminden dolayı uygunsuz şekilde tahrik olduğu da iddialar arasında. Sanık, "cesetlerden tahrik olmadığını" belirterek bu iddiayı da yalanladı.

Bodo G., daha sonra bu kadını işten çıkardığını doğruladı ve kararını "gece vardiyası yapmak istememesi, ağıt yazamaması ve törenlerde keman çalamaması" gibi profesyonel gerekçelere dayandırdığını söyledi.

Mağdur kadının travma sonrası stres bozukluğu için tedavi gördüğü bildirildi. Davada kararın Nisan ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Alman basını olayı yakından takip ederken, geçtiğimiz yıl benzer şekilde Münih'teki Oktoberfest sırasında 22 yaşındaki bir İngiliz turistin, festival güvenlik görevlisi tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Almanya, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
İlkin Aydın’ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı İlkin Aydın'ın ardından 3 voleybolcu daha polis pankartını tutmadı
Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
Bitcoin mi Altın mı 2025’in En İyi Yatırımı Hangisi Bitcoin mi Altın mı? 2025'in En İyi Yatırımı Hangisi?
Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar Murat Ağırel ve Timur Soykan telefon şifrelerini emniyetle paylaşmadılar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Trump: Panama’ya çok sayıda asker gönderdik Trump: Panama'ya çok sayıda asker gönderdik
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim
Donald Trump: Gazze’deki rehineleri almaya çok yakınız Donald Trump: Gazze'deki rehineleri almaya çok yakınız

17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
16:47 Ekrem İmamoğlu’nun ’ihaleye fesat’ duruşması 9’uncu kez ertelendi Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
15:56 Gözaltı sayısı 6’ya çıktı İşte Ahmet Minguzzi’nin annesine atılan tehdit mesajları Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları
23:49 Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:37 CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
23:20 Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
22:56 ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
22:46 İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
22:20 Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 17:34:56. #7.13#
SON DAKİKA: Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement