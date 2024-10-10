Cenaze Namazında Hayata Döndü - Son Dakika
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Cenaze Namazında Hayata Döndü

Gırtlak kanseri tedavisi gören Halit Bayşu, cenaze namazında nefes almaya başladı, sonra hayatını kaybetti.

10.10.2024 16:36
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İstanbul'un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı özel hastanede "ölüm raporu" verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazında yaşadığı belirlenerek hastaneye götürüldükten sonra nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camsi'ne getirildi. Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını fark eden cemaat, önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Kelimenin tam anlamıyla bir süreliğine "ölümden dönen" yaşlı adamın tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahale sırasında nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı adam, daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Bugün ikinci kez cenaze namazı kılınan Halit Bayşu'nun dün yaşadığı belirlenerek götürüldüğü sağlık merkezinde nabzının attığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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