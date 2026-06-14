Cenevre'de G7 Zirvesi Protestosu

İsviçre-Fransa sınırı yakınlarında yapılacak G7 Zirvesi öncesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen protestolarda göstericiler polisle çatıştı. Bir aracı ateşe veren ve bir Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin camlarını kıran göstericiler, polise bisikletler de dahil olmak üzere çeşitli cisimler fırlattı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Cenevre'de binlerce protestocu, buraya yakın mesafede bulunan komşu Fransa'nın Evian kentinde yapılacak G7 Zirvesi öncesinde sokağa döküldü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun dahil olduğu "No-G7" grubunun çağrısı ile yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.

"G7'ye ve tüm emperyalist ittifaklara hayır" ve "G7'yi durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Cenevre Gölü kıyısındaki Mon Repos Parkı'nda toplandı. Buradan hareket eden binlerce gösterici, bariyerlerle çevrili şehir merkezinde yürüyüşe geçti.

Protestoların odağında ABD ve İsrail'in yer aldığı gösterilerde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin durumuna dikkat çekildi. Protesto sırasında bir aracın üzerinde elinde Küba'ya ait bir içecek ve üzerine İsrail'i simgeleyen bir örümceğin tutunduğu dev bir ABD Başkanı Donald Trump maketi de dikkat çekti.

Yaklaşık bin polis ve çevre kantonlardan güvenlik güçleri alarmda

Polis, 2003 yılındaki zirve sırasında yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmasından duyulan endişe nedeniyle kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Akşam yerel saatle 22.30'a kadar sürmesi beklenen gösteri nedeniyle Cenevre'den yaklaşık bin polis gücünün yanı sıra diğer kantonlardan takviye polis güçleri de müdahaleye hazır duruma getirildi.

Polis, göstericilerin kendilerine bisikletler de dahil çeşitli cisimler fırlatmasının ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Yürüyüş güzergahından birkaç dakika ötede park halindeki "Tesla" marka araç ateşe verildi. Çevik kuvvet ekipleri, itfaiyenin olay yerine ulaşabilmesi için güvenlik kordonu oluşturdu.

Göstericiler ayrıca bir Birleşmiş Milletler (BM) ofisinin de camlarını da kırdı.

Cenevre polisi, göstericilerden silah olarak kullanılma ihtimali bulunan çok sayıda eşya ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen malzemeler arasında bıçaklar, baltalar, gaz tüpleri ve çok sayıda havai fişek benzeri yanıcı/patlayıcı maddelerin yer aldığı açıklandı.

Gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı iddia edildi

Gösteriyi organize eden "No-G7" grubunun talepleri arasında ayrıca iklim adaleti, sosyal eşitsizliklerle mücadele, göçmen haklarının korunması ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gibi konular da yer aldı. Grup, gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldığını açıklarken, polis ise yürüyüşün başlangıcında katılımın 7 bin civarında olduğunu duyurdu.

Evian'daki G7 Zirvesi

Fransa'nın Evian kentinde gerçekleştirilecek olan G7 Zirvesi yarın başlayacak. ABD ve İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a karşı başlattıkları savaşın ardından düzenlenen ilk büyük uluslararası toplantılardan biri olacak zirve, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD liderlerini bir araya getirecek. Zirveye ayrıca Brezilya ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden davetli liderler de iştirak edecek.

Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu akşam Evian'a gelmesi beklenirken, aralarında ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu diğer liderlerin de yarın bölgeye ulaşmaları bekleniyor. Liderlerin gündeminde İran'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerin de dahil olduğu birçok hassas konunun yer alması bekleniyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, zirve marjındaki temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Mısır liderleriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. - CENEVRE