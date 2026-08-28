Cenin'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü

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İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında Hamas komutanı dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aylar sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Qais al-Baitawi dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Cenin kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Qais al-Baitawi dahil üç kişi hayatını kaybetti. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Baitawi ve beraberindekilerin Cenin'deki Harsh al-Saada bölgesine düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiği doğrulandı. Açıklamada, İsrail'in suikastlarının Batı Şeria'daki direnişi durduramayacağı vurgulandı. Hamas, Cenin ve Batı Şeria'nın diğer bölgelerindeki Filistinlilere direniş ve İsrail güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarına karşı koyma çağrısında bulunarak, işgal sona erene kadar direnişin devam edeceğini vurguladı.

En az bin 100 Filistinli, İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da işgalci Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail ordusunun baskınları, 7 Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana yoğunlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte en az bin 100 Filistinli, İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, 3. Sayfa, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenin'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenin'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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