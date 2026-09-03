CENTCOM: İran ablukasında 86 geminin rotası değiştirildi, 3 gemi engellendi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" açıklamasında bulundu.

CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının son durumuna ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ablukanın sıkı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" denildi. CENTCOM tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD'ye ait deniz ve hava unsurlarının bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.