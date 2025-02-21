Çerkezköy'de Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan Sanıklara 16 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan Sanıklara 16 Yıl 6 Ay Hapis

Çerkezköy\'de Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan Sanıklara 16 Yıl 6 Ay Hapis

Çerkezköy'de, bedensel engelli adamı darp eden iki sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21.02.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşlı bakım merkezinde kalan bedensel engelli adamın darbedilerek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 16'şar yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çerkezköy'deki bir yaşlı bakım merkezinde 6 Şubat 2024'te kurum personeli tarafından darbedilen bedensel engelli Avni Kılıçaslan (71), tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 15 Ağustos 2024'te hayatını kaybetmişti. Kılıçaslan'ı darp ettikleri iddiasıyla kurum çalışanları M.C.B. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz eylül ayında yapılan 4'üncü duruşmada mahkeme heyeti, aile ve savcının talebini kabul ederek dosyayı Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sanıklar karar duruşmasına çıktı.

Sanıklar tahliyelerini talep etti

Tutuklu sanıklar M.C.B. ve M.S., Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Çerkezköy Adliyesi'ndeki duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya sanıkların avukatları, Avni Kılıçaslan'ın ailesi ve avukatları ile Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı. İddia makamının mütalaasının okunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ve Avni Kılıçaslan'ın avukatı, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan M.S., olay günü Avni Kılıçaslan'ın kendisine küfür ettiğini, bir kez yumruk ve tokat attığını, başka bir eylemde bulunmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Diğer sanık M.C.B. ise yaklaşık 7 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını, olay günü acil tıbbi müdahale dışında Kılıçaslan'a herhangi bir müdahalede bulunmadığını savundu.

16 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek, M.C.B. ve M.S.'ye ayrı ayrı "kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 12'şer yıl, "cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan Sanıklara 16 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Engelli Adamın Ölümüne Sebep Olan Sanıklara 16 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.