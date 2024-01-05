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Çerkezköy'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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Çerkezköy'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin işyerinin önüne motosikletle gelen kafalarında kask takılı iki kişi işyerine kurşun yağdırdı. Saldırı anında işyerinde kimse bulunmazken, saldırganlar polis tarafından yakalandı. Saldırının intikam amacıyla planlandığı ve saldırganların alkollü olduğu iddia edildi.

Çerkezköy\'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı
05.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 23:05
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Çerkezköy'de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin işyerinin önüne motosikletle gelen kafalarında kask takılı iki kişi işyerine kurşun yağdırdı. Olay anında işyerinde kimse bulunmazken, işyerini kurşunlayan iki şüpheli ise polis ekipleri tarafından Velimeşe Mahallesi'nde saklandıkları adreste suç aleti ile birlikte yakalandı.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosvalı Sokak No: 38 adresinde bulunan bir iş yeri, motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan tarafından kurşunlandı.

İşletme sahipleri O. U. ve Z. U., sabah geldiklerinde iş yerlerine isabet eden 4 kurşun ile karşılaştı ve derhal polise haber verdi. İlçedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla, saldırganlara ulaşıldı. Motosikleti kullanan F. Ü.'nün yakalanmasının ardından, olayı gerçekleştiren ve ateş eden B.A. da Velimeşe Mahallesi'nde saklandığı adreste suç aleti silah ile birlikte yakalandı.

Çerkezköy'de kuryelik yapan B.A.'nın, bir eğlence mekanında yaşadığı anlaşmazlık sonucu intikam almak için arkadaşı F.Ü. ile birlikte bu saldırıyı planladığı, şahısların alkollü olduğu iddia edildi. Zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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