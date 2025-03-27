Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var - Son Dakika
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Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Vedat A., ailesinin evlenmelerine onay vermediği Sevgi T.'yi, yakınlarıyla sokak ortasında hafif ticari araca zorla bindirerek kaçırdı. Olay Türkiye'nin gündemine otururken sokak ortasında genç kızı zorla kaçırmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı, olayla ilgili ise 3 kişi tutuklandı.

27.03.2025 11:16  Güncelleme: 11:19
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Çerkezköy'de yaşayan Vedat A., evlenmek istediği Sevgi T.'yi ailesiyle istemeye gitti. Vedat A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine Sevgi T.'yi kaçırmaya karar verdi.

YENGE ÖNÜNÜ KESTİ, AĞABEY ARABAYA ATTI

Vedat A.'nın yengesi Seda A., önceki gün Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Sevgi T.'nin önünü kesti. Seda A., kızla konuşurken Vedat A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Bu sırada V.A., hafif ticari araçla yaklaşarak akrabaları ile birlikte genç kızı zorla araca bindirdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var

GENÇ KIZ KURTARILDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüphelilerin izini sürerek operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yenge S.A., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonlar sürdürüldü. Jandarmanın titiz takibi sonucu tüm şüpheliler yakalanırken, genç kız ailesine teslim edildi.

Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin adli mercilere sevk işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var
Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BURAK HANZADE:
    gözün aydın sapık editör karı kız haberlerini hiç bırakmıyon maşallah 24 75 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    kaçıran kişi yakalanıp ceza bile aldı siz daha anca haber yapın….. 25 6 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    her yerde varsın burak günlük ne kadar fonluyor seni chp her olayı bağlıyon bi yerlere ama senin işinde kokay değil yurtdışından klavye delikanlılığı yapmak zor tabi memelekette değilsin ya düzgün yorumlar yap ağa babaların kulağını çekmesin 13 6 Yanıtla
  • taner taner:
    Kırmıslarmı bari 0 3 Yanıtla
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