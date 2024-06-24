Çerkezköy'de meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çerkezköy'de meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.06.2024 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kapaklı istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araç da hurdaya dönerken, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen yaralıların yakınları olay yerinde ve hastanede sinir krizleri geçirirken, yol da araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü B.K.'nın durumunun ağır olduğu ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, trafik, Çocuk, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 21:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement