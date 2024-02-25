Çerkezköy'de Minibüs Devrildi: 13 Yaralı - Son Dakika
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Çerkezköy'de Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

Çerkezköy\'de Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrildi ve 13 kişi yaralandı. Kazada, minibüs ile bir otomobil çarpıştı ve zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

25.02.2024 22:26  Güncelleme: 22:33
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Atılım Beton Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile 34 FA 0163 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yolcu minibüsü devrilirken, bir araç da refüje çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çerkezköy'de Minibüs Devrildi: 13 Yaralı - Son Dakika
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