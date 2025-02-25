Çerkezköy'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saat 00.10 sıralarında Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. yönetimindeki hafif ticari araç ile O.Ö. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücü N.D. itfaiye ve sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sürücü N.D. ve yolculardan S.K. ve M.Y. ile 3 kişi yaralandı. 6 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çerkezköy'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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