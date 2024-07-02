Çerkezköy'de Yangın: Otluk Alan Küle Döndü - Son Dakika
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Çerkezköy'de Yangın: Otluk Alan Küle Döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Mahallesi Baraj Göleti mevkiinde çıkan yangında otluk alan küle döndü. İtfaiye ekipleri ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle yangın ekili alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor ve vatandaşlardan daha dikkatli olmaları isteniyor.

02.07.2024 11:49
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Baraj Göleti mevkiinde meydana gelen yangında otluk alan küle döndü. İtfaiye ekipleri ve çevredeki duyarlı vatandaşların müdahalesi ile yangın ekili alanlara ulaşmadan söndürülürken, sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın için vatandaşların daha dikkatli olması istendi.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi Baraj Göleti'nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul- Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araçtan atılan sigara izmariti otluk alana geldi. Yüksek sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını ekili alanlara sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın yerine gelen Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı Ali Çolakoğlu, vatandaşlara duyarlı olması uyarısında bulundu. Çolakoğlu, "Bugün otobanda seyir halinde olan bir vatandaşın attığı sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın otoban kenarındaki ormanlık alanı küle çevirdi. Neyse ki duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ve itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile tarlaların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Yangın: Otluk Alan Küle Döndü - Son Dakika

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