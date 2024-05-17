Çerkezköy\'de Yol Çöktü, Araçta Maddi Hasar Oluştu

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin geçtiği sırada yol çöktü. Maddi hasar alan araçta şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Güveniş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güveniş Caddesi üzerinde seyir halindeki Feti Bağıran yönetimindeki 34 HTV 026 plakalı Wolkswagen marka araç, önünden beton mikseri geçtiği esnada yol çöktü. Yaklaşık 2 metre çukur açılırken, Feti Bağıran'ın aracı hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gerekli tutanağın tutulmasını isteyen Feti Bağıran olay anında önünden beton mikseri geçtiği esnada yolun birden çöktüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi. Çöken yola zabıta ekipleri duba ile önlem alırken, polis ve zabıta ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ