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Çerkezköy polisi hırsızlık şüphelilerini İstanbul'da yakaladı

Çerkezköy polisi hırsızlık şüphelilerini İstanbul\'da yakaladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin kapı kilidini sökerek hırsızlık gerçekleştiren 3 kişilik hırsızlık şebekesi üyesinden 2'si, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin diğer üyelerinin yakalanması için araştırma başlatıldı.

31.01.2024 12:31
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Çerkezköy polisi hırsızlık şüphelilerini İstanbul'da yakaladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin kapı kilidini sökerek hırsızlık gerçekleştiren 3 kişilik hırsızlık şebekesi üyesinden 2'si, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Elibol Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine gelen H.Ö. E.Y. Y.S. kapı kilidini sökerek içeriye girdi. Evde içerisinde 300 TL bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karışan 3 şüpheliden ikisinin Fatih Mahallesi'nde birkaç kez keşif yaptığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kiraladıkları araçla İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla, E.Y. ve H.Ö. Sultangazi'de saklandıkları evde gözaltına alınarak Çerkezköy'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy polisi hırsızlık şüphelilerini İstanbul'da yakaladı - Son Dakika


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