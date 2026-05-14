Çeşme Açıklarında 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
14.05.2026 14:23
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 12 Mayıs günü saat 06.25 sıralarında deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen koordinatlara sevk edilen TCSG-4 ve KB-41 botlarınca durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 16'sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede 29'u Afganistan, 6'sı Kamerun, 3'ü Gine ve 1'i Haiti uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
