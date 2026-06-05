Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
05.06.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çeşme açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14'ü yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmen ise hareket halindeki botta kıskıvrak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 3 Haziran saat 03.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen TCSG-902 borda numaralı Sahil Güvenlik botu, sürüklenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Aynı gün sabaha karşı saat 05.40 sıralarında ise yine Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354), deniz yüzeyinde seyir halinde olan lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Tespit edilen hareketli lastik bot, bölgeye yönlendirilen KB-118 numaralı Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu ve içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Göçmen, Çeşme, İzmir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.