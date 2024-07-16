Çeşme'de 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
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Çeşme'de 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Yangın, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkmıştı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan saha çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.07.2024 22:55
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Çeşme'de 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği ormanlık alandaki yangınla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkarmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmiş, yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

2 tutuklama

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Alaçatı, İzmir, Çeşme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika

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