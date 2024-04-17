Bayram tatilinde turizm cenneti İzmir'in Çeşme ilçesi yüzde 100 doluluğa ulaşırken, kentin asayiş raporu da belli oldu. Yapılan sorgulama sonucunda arama kaydı olan 35 kişi yakalandı, 8 bin 960 araç da kontrol edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin en çok tercih ettiği turistik merkezler arasında yer aldı. Çeşme'de huzur ve güvenin sağlanması içinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü 200 personelle, İlçe Jandarma Komutanlığı da 90 personelle görev yaptı. İlçe girişleri ve halkın yoğun olduğu tüm bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler 17 bin 950 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulama sonucunda arama kaydı olan 35 kişi yakalandı. 22 yoklama kaçağı da tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. 143 umuma açık iş yerinin kontrollerinin yapıldığı bayram tatilinde, 8 bin 960 araç da kontrol edildi. 30 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 39 araç trafikten men edildi, 287 araç sürücüsüne 893 bin 890 lira para cezası kesildi. 9 günlük bayram tatili süresince 5 yaralamalı ve 16 maddi hasarlı olmak üzere toplam 21 trafik kazası meydana geldi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Çeşme'de Bayram Tatili: 35 Kişi Yakalandı, 8 Bin 960 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?