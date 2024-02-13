İzmir Çeşme'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir Çeşme'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu

İzmir Çeşme\'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

13.02.2024 08:44  Güncelleme: 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme'de de şiddetli yağışlar görüldü. İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İzmir, Çeşme, Doğal Afet, İzmir, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Çeşme'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 09:40:51. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement