Çevik Kuvvet ekipleri yangın mücadelesinde görev aldı - Son Dakika
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Çevik Kuvvet ekipleri yangın mücadelesinde görev aldı

Çevik Kuvvet ekipleri yangın mücadelesinde görev aldı

Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan TİM, geniş çaplı yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, hem insan yaşamını hem de doğal yaşamı korumak adına kritik önem taşıyor.

29.07.2024 10:32
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Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan TİM, geniş çaplı yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi.

Tekirdağ'da son zamanlarda sıkça meydana gelen anız, arazi ve orman yangınlarına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan TİM, geniş çaplı yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi.

Yerleşim alanları ve sanayi bölgelerini de etkileme riski bulunan yangınlara yapılan müdahalelerde, yaşam alanları zarar gören ve yangından doğrudan etkilenen hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması için özel çalışmalar yapıldı ve personel tarafından gözlem altına alındı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede etkili olan yerel kuvvetli rüzgarlar, yangınların hızla büyümesine neden olurken, Çevik Kuvvet ekipleri yaz boyunca yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına aktif olarak katıldı. İhtiyaç duyulan her an yangında görevli personelle omuz omuza görev yapan ekipler, bireysel hataların minimuma indirilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunmasına büyük önem veriyor.

Yangınların tarım bölgesi olan coğrafyamız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan bu müdahaleler, yangınla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Yangın söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, hem insan yaşamını hem de doğal yaşamı korumak adına kritik önem taşıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çevik Kuvvet ekipleri yangın mücadelesinde görev aldı - Son Dakika

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