Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

Haberin Videosunu İzleyin
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu
26.05.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu
Haber Videosu

Çanakkale Ayvacık'ta dün beraberindeki grup ile doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları durumu jandarmaya bildirirken ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu. Bartu için arama çalışmaları sürüyor.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİLER

Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Çanakkale, 3-sayfa, Ayvacık, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    tahminim kaybolmadı kaybetildi ama en doğrusunu Yüce Allah Bilir 4 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    iyi de kardeşim bu adam nasıl çevre Şehircilik iklim değişikliği müdür yardımcısı olmuş doğada kayboluyor yol bilmiyor iz bilmiyor müdürü olduğu konunun içinde 0 0 Yanıtla
  • Sadettin Erturk:
    kaybolan kişinin üzerinde cep telefonu var mıydı var ise yerini tespit etmeye yaramıyorsa bunda kimin ihmali suçu varsa derhal cezalandırılmalı tuşlu telefon zamanında babam için ambulans çağırmıştım ambulans komşu köye gitmiş sonra bir saat sonra geldi bizim köyü köye akıllı telefonlar döneminde böyle bir şeylerin olabilmesi çok ayıp 0 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    O sıcakta O kilo ile doğa yürüyüşüne çıkarsan sağlık açısından iyi olmaz, umarım kalp krizi geçirmemiştir sağ salim bulunur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor
Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
09:31
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırısı Trump’ı küplere bindirdi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi
08:24
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
17:05
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
17:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
16:49
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 11:26:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.