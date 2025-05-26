Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

Sadettin Erturk:

kaybolan kişinin üzerinde cep telefonu var mıydı var ise yerini tespit etmeye yaramıyorsa bunda kimin ihmali suçu varsa derhal cezalandırılmalı tuşlu telefon zamanında babam için ambulans çağırmıştım ambulans komşu köye gitmiş sonra bir saat sonra geldi bizim köyü köye akıllı telefonlar döneminde böyle bir şeylerin olabilmesi çok ayıp