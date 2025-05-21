Ceyhan'da Eski Eşini Vuran Kadın Gözaltında - Son Dakika
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Ceyhan'da Eski Eşini Vuran Kadın Gözaltında

Ceyhan\'da Eski Eşini Vuran Kadın Gözaltında

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kadın, eski eşini sokakta tabancayla ayağından vurdu. Olay anı kaydedildi.

21.05.2025 00:46
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi E.N. karşı karşıya geldi. Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları, saniyeler içinde yaşananları anbean kaydetti.

Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ceyhan'da Eski Eşini Vuran Kadın Gözaltında - Son Dakika

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